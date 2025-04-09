Под Челябинском строят интернат для пожилых и инвалидов «Березки» на 210 мест

Первые постояльцы заселятся сюда в 2028 году

Министр социальных отношений Наталья Лугачева проинспектировала ход строительства нового дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки», сообщает пресс-служба ведомства.

«На объекте установят видеокамеру, чтобы мы могли отслеживать ход строительства круглосуточно», — заявила министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 210 мест возводится в селе Миасском. Строительство ведется в рамках нового национального проекта «Семья», завершение работ запланировано на 2028 год. До 1 октября 2025 года должны быть возведены коробки нескольких корпусов.

Решение о строительстве интерната было принято еще в 2021 году, так как прежнее здание не отвечало современным требованиям. Новый комплекс зданий спроектирован по квартирному типу, чтобы максимально приблизить условия проживания к домашним. Помимо традиционных жилых блоков в нем будут помещения для досуга, учебно-производственные мастерские и квартиры для сопровождаемого проживания.

Строительством интерната занимается акционерное общество «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций».