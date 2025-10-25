Под Челябинском спасли журавля с травмированным крылом

Птице предстоят лечение и реабилитация

Сегодня, 25 октября, в Еткульском округе охотинспекторы Минэкологии после долгих попыток поймали журавля, который остался зимовать на территории Челябинской области. Выяснилось, что не просто так: у птицы оказалось травмировано крыло. Ее ждут лечение и реабилитация, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Птицу заметили местные жители. Они попытались сами поймать журавля, чтобы понять, почему он не улетел, но не могли — птица мастерски убегала от людей на своих длинных ногах. Неравнодушные еткульцы начали подкармливать ее. Вскоре обратились за помощью в министерство экологии.

Охотинспекторы, несмотря на свой профессионализм, также поймали быстрого и ловкого журавля не с первого раза. При осмотре выяснилось, что у него травмировано крыло. Скорее всего, птица повредила его о линии электропередачи.

В ближайшее время журавля передадут фонду «Спаси меня» для лечения и реабилитации.