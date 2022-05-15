Как челябинцы открыли семейное дело — мастерскую деревянных изделий

Рассказываем историю семейства Осиповых из Коркино

15 мая — Международный день семьи. Накануне праздника журналист информагентства «Первое областное» пообщалась с семьей Осиповых из Коркино. Павел и Юлия — создатели бренда деревянных изделий для дома Oswood_family. Супруги рассказали, как распределяют работу в семейном деле и какая роль в нем отведена их трехлетнему сыну.

Павел и Юлия родились и выросли в Коркино. Они вместе со школьных лет, Юлия ждала Павла из армии, почти одновременно они получали образование, а после поженились.

«Мы живем в квартире, но начали строить свой дом. Я стал всерьез изучать вопрос пчеловодства, чтобы на придомовом участке разводить их. Для них нужны были ульи, оказалось, что надежнее всего сделать их своими руками, потому что с готовыми новичку может не повезти. Так, я взял в руки инструмент», — рассказывает глава семьи.

Мужчина стал изучать столярных блогеров и их работы в интернете. В итоге вдохновился настолько, что захотел сам попробовать сделать что-то из дерева для дома. Это был журнальный столик из сосны, который Осиповы до сих пор используют. Затем появились обувница, детская кроватка, шкатулка, комод. Павел начал оттачивать свое мастерство, но только спустя 4 года, после постоянной практики, он «созрел» для того, чтобы продавать свои изделия.

Три года назад в семье родился сын Федор. Павел работал на заводе по изготовлению стеновых панелей, в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с заказами на поставки, остро встал вопрос бюджета семьи и стратегии на дальнейшую жизнь.

«Изделиям из дерева на тот период я уже занимался, но считал это своим хобби. Изготавливал подносы, винные столики, но это были единичные заказы. На семейном совете мы с Юлией решили, что надеется не на кого и надо работать на себя. Это была осень 2020 года. Открыли аккаунт в соцсетях, выложили свои работы на Авито и стали активно продвигать свой новый бренд. Над названием долго думали. Сразу решили, что это будет семейная мастерская, а потом просто взяли первые буквы нашей фамилии и „wood“ — это „дерево“ по-английски. Так и и получилось название нашего бренда Oswood_family», — рассказывает Павел.

Он занялся ассортиментом, а Юлия, будучи в отпуске по уходу за ребенком, взялась за продвижение и коммуникации с клиентами. Первые заказы стали поступать через месяц. Сейчас у Осиповых действующий сайт, три активных профиля в соцсетях и семейное дело, которое приносит им единственный доход. Большинство заказчиков обращаются к ним из Москвы, Санкт-Петербурга. Есть постоянные клиенты из Челябинска, Екатеринбурга и других крупных городов, один деревянный поднос уехал в подарок в Португалию.

«Я самый придирчивый клиент и главный критик всех работ», — признается Юлия.

Она очень внимательно тестит новые изделия и сразу советует, где надо изменить изгиб, глубину или захват. Особенно супруга мастера ждет кухонную утварь, над созданием которой работает в последние недели Павел.

Сейчас он развернул свою мастерскую в строящемся доме. В мечтах у Осиповых достроить его и сделать во дворе отдельную «вотчину Павла » (как говорит Юлия) для создания мебели и посуды.

Сама же Юлия недавно уволилась, чтобы после трехлетия сына продолжать помогать мужу и посвящать все свободное время продвижению их семейного бренда. Соцсети Юлия так и ведет, не скрывая, что она жена мастера, рассказывая о буднях и заказах. Например, недавно хозяйка выложила пост-лайфхак о деревянной посуде для детей. В главной роли новой рекламы — сын Федор.

«Наш сын и раньше не отличался аппетитом. Путем собственных наблюдений вывела, что посуда также решает, будет Федор есть или нет: например, ложку не большую, а маленькую, вилку не эту, а вон ту, с голубой ручкой и так далее. Ну, и теперь экспериментируем с тарелками, благо Паша начал делать детские тарелочки из дуба. У Федора теперь своя тарелка — грузовичок, а он — тот еще любитель машин», — рассказывает Юлия.

Так и живет семья бизнесменов из Коркино: занимается семейным делом, строит дом и растит сына, — вместе, дружно, с личными обязанностями, но взаимопомощью, планами и мечтами. Как и положено всем хорошим семьям.