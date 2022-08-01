Под Челябинском развернут дегустацию картофеля

Агрономы, фермеры и селекционеры выберут лучшие сорта и обсудят культуру возделывания корнеплода

В Челябинске 2 августа пройдет «День картофельного поля». В Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства в поселке Шершни развернут дегустацию различных сортов корнеплода, презентуют новые технологии его возделывания и технику, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В этот день фермеры, агрономы специализированных предприятий, специалисты регионального Минсельхоза, ученые соберутся, чтобы обсудить передовой опыт выращивания картофеля. Участники встречи посетят опытные и производственные поля ЮУНИИСК, ознакомятся с результатами селекции картофеля в Челябинской области, совершенствованием технологии возделывания картофеля, подготовкой почвы под комбайновую уборку картофеля.

Также на поле будет работать выставка специализированной сельскохозяйственной техники, состоится дегустация различных сортов картофеля.

Напомним, в поселке Тимерязевском Чебаркульского района прошел ежегодный «День поля».

А сегодня губернатор Алексей Текслер работает в Чесменской районе. Глава региона общается с местными аграриями. Руководитель КФХ «Березка» Константин Шумских рассказал, как на предприятии вывели зерновые культуры, которые не боятся засухи.