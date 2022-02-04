Под Челябинском пустили под пресс почти три тонны яблок из Беларуси

Фрукты завезли из Московской области

В Челябинской области изъяли из торгового оборота и уничтожили 2,8 тонны подкарантинных яблок из Беларуси. Продукцию обнаружили на оптово-розничном рынке «Отрадный» Челябинска. После проверки фрукты решили раздавить на полигоне утилизационного завода в Увельском районе, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

199 ящиков со свежими яблоками изъяли сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора в одном из складов на оптово-розничном рынке «Отрадный» Челябинска. 2,8 тонны были привезены из фермерских хозяйств Беларуси, что удалось обнаружить по этикеткам на коробках.

«Со слов продавца, яблоки были ввезены им в Челябинск из Московской области. Собственник продукции не смог представить документы, подтверждающие происхождение яблок, и документы, разрешающие их реализацию», — пояснили в пресс-службе управления.

Год назад Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области Республики Беларусь. Причиной этому стали случаи ввоза польских яблок под видом белорусских. Накануне продукцию комиссионно уничтожили, раздавив тяжелым транспортным средством на полигоне утилизационного завода ООО «ЭККРиД» в Увельском районе.