Под Челябинском прошли «Игры храбрых»

Соревнования собрали детей, которые одержали победу над онкологией

Благотворительное движение «Искорка Фонд» провело традиционные «Игры храбрых» — семейный праздник и состязания для семей, где дети борются с онкологией или победили рак, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе фонда.

В этом году мероприятие приурочили к 35-летию движения «Искорка Фонд». В честь этого события и взрослые, и дети приняли участие в забегах на 30 метров, символизирующих победу над болезнью. Кроме этого для всех желающих прошли спортивные состязания по метанию мяча, армрестлингу, пулевой стрельбе и дартсу.

Участников встречали звон колоколов, ростовые куклы — персонажи из различных сказок, русские народные забавы. На открытии мероприятия все участники объединились в большой хоровод. А позже все желающие смогли вместе с кузнецом отчеканить на память юбилейные монеты и принять участие в мастер-классах: раскрасить шопер, создать свое украшение из бисера, изготовить свой талисман, расписать пряник.

Ребята, которые только лечатся от онкологии в стационаре, прислали на праздник свои творческие работы.

«Видеть счастливые лица детей и родителей, вместе радоваться, общаться, обниматься — это самый главный результат „Игр храбрых“. От всей души благодарю врачей, партнеров, а также оргкомитет, сотрудников за поправившихся детей, счастливые улыбки всех участников», — поделилась впечатлениями от праздника директор «Искорки Фонда» Татьяна Сачко.