Под Челябинском прошел первый молодежный фестиваль от «Движения Первых»

Организаторы постарались помочь молодежи определиться с направлением, в котором ребята будут строить взрослую жизнь

База отдыха «Боярская станица» под Челябинском 29 сентября принимала отнюдь не бояр: ее гостями стали 2000 подростков со всех концов области. Школьники, вступившие в РДДМ «Движение Первых», съехались на второй этап областного молодежного фестиваля. Причем целью «МолФеста» организаторы называют не развлечение, а раннюю профессиональную ориентацию, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Все профессии важны, выбирай на вкус!

Пожалуй, именно эта строчка Маяковского лучше всего охарактеризует то, что ожидало участников «МолФеста» на территории «Боярской станицы». Проникнуться перспективами будущей взрослой профессии мог каждый, неважно, «физик» он, «лирик» или заядлый спортсмен.

«Вообще культурная, образовательная и развлекательная программа „МолФеста“ соответстует направлениям деятельности „Движения Первых“. Наши друзья и партнеры подготовили свои стенды для будущих бизнесменов, экологов, инженеров, спортсменов, даже военных», — объяснила председатель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Светлана Буравова.





Одна из площадок базы отдыха отведена под национальные центры живущих в Челябинской области народов. Здесь, понятно, пахнет экзотикой: таджикский плов, узбекский шашлык, а на закуску — стрельба из лука от башкирского объединения. Рядом — стенд «Женского движения России».





Чуть дальше демонстрируют навыки спортсмены: греко-римская борьба, бокс, рукопашный бой. И здесь же — ряд вооруженных щитами и дубинками «омоновцев», учащихся Челябинского юридического института. На радость сильным и независимым, при ближайшем рассмотрении добрая половина омоновцев оказываются хрупкими девушками.

Недалеко — палатки промышленных предприятий. Представители ЧТЗ предлагают всем желающим ознакомиться с устройством дизельного двигателя в миниатюре. А в палатке «Трубодетали» и вовсе можно, как сказал поэт, сыграть ноктюрн на флейте труб. Представитель завода подтверждает: загадочный музыкальный инструмент сделан из стандартной продукции предприятия — металлических и пластиковых труб.

«Существует шаблон мышления, мол трубы — это нечто скучное, замшелое, старое. Ничего подобного! Мы доказываем, что нестандартный подход и оригинальный образ мыслей могут создать нечто интересное даже из обычной промышленной продукции! Ну и плюс стараемся объяснить гостям романтику работы на заводе: у нас ребята могут примерить образы инженера, конструктора, сварщика», — рассказал представитель «Трубодетали».





Ветераны из общественной организации «Защитники Отечества» тоже за романтику, но военно-патриотического толка: у их стенда стоит заваленный оружием стол. Современные автоматы и ППШ времен Великой Отечественной, россыпь пистолетов: «маузеры», «люгеры», наганы, родные ТТ и ПМ. Тут же амуниция и трофеи из зоны СВО: бронежилеты, разгрузки, шлемы, пустая труба одноразового гранатомета, выстрел «Града», минометная мина. Председатель «Защитников Отечества» Евгений Апокин подтверждает: цель ветеранов — объяснить подросткам, что нужно быть готовым к защите Родины.

Как получишь паспорт — береги его

Торжественная церемония открытия «МолФеста» собирает гостей и участников в большом павильоне. Вступительная песня на фоне акробатических этюдов в исполнении юных гимнасток идет на ура. Более того, вышедшая приветствовать гостей первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт углядела в выступлении тайный смысл.





«Мне показалось символичным выступление девчонок с акробатикой: круто, когда прыгаешь выше головы и знаешь, что тебя обязательно подхватят. Наш регион дает такую „подхватывающую“ платформу всем вам: это и инженерные классы, и кванториумы, и, конечно, межвузовский кампус, который появится через два года», — обратилась Ирина Гехт к собравшимся.

Светлана Буравова в приветственной речи понадеялась, что РДДМ станет для участников второй семьей — и, опять-таки, платформой, на которой школьники узнают обо всех своих далеко не маленьких возможностях и перспективах.

Здесь же, на главной сцене фестиваля, прошло торжественное вручение паспортов в рамках программы «Мы — граждане России». Главный документ гражданина 20 школьникам вручала замначальника управления по вопросам миграции Г МВД по Челябинской области Ирина Амелина и певица Анет Сай.





«Это очень важный, легендарный момент! Когда я получала паспорт — дико волновалась. Очень серьезный шаг на пути становления гражданина!» — отметила Анет.

Вдохновение для Ирины Текслер

Одним из главных (и, пожалуй самых популярных) гостей «МолФеста» стала учредитель фонда поддержки социальных и культурных инициатив Ирина Текслер. Ирине Николаевне пришлось выдержать получасовую фотосессию с активистами «Движения Первых» — на разных площадках и у главной сцены. Затем учредитель Фонда-2020 провела для родителей и педагогов (школьников, впрочем, тоже собралось множество) мастер-класс на необычную тему: где найти вдохновение.





Ирина Текслер призналась, что подготовила некий конспект, но после церемонии открытия «МолФеста» он вылетел из головы. И сразу указала на один из источников вдохновения и готовности к великим свершениям: его все наблюдали буквально часом ранее.

«Очень важно, что „Движение Первых“ делает акцент на вручении паспортов детям в торжественной обстановке. После такой церемонии ребята будут гордиться званием гражданина России, будут замотивированы делать что-то полезное для страны. Но еще раньше все они вступили в „Движение Первых“. И это тоже для них очень важный шаг: они теперь не просто отдельные ребята, а часть чего-то большого и творческого», — отметила Ирина Текслер.





Учредитель фонда привела еще один, личный пример: ее сын, отдыхая в спортивном лагере, задумался о вступлении в РДДМ. Михаил увлекается футболом, но, став участником «Движения Первых», победил вместе с товарищами в певческом конкурсе.

«Сын привез значки, воспоминания, впечатления. Он тоже стал частью чего-то большего, почувствовал, что может влиять на что-то. Это ли не мотивация, не вдохновение?» — рассуждала Ирина Текслер.





Учредитель «Фонда-2020» рассказала и о своих источниках вдохновения: о любви к Аркаиму, к неравнодушным людям, особенно - детям. И пошутила, что директор фонда Вероника Ливончик заряжает руководителя энергией и заражает любовью к Челябинской области.

«Я очень рада, что у нас в области впервые проходит такой масштабный молодежный фестиваль. Его можно сравнить разве что с форумом „Утро“ — это межрегиональный слет, в котором участвуют ребята со всех регионов УрФО. Сегодня — областной, но количество участников — 2000 человек! — такое же, как на окружном мероприятии. Ребята приехали со всех концов Челябинской области. Прекрасное настроение, чудесная атмосфера, организаторы прекрасно подготовились, чтобы показать и школьникам, и родителям и педагогам, что такое „Движение первых“, зачем становиться участником этого движения. А ты становишься больше чем просто человек, ты оказываешься в движении, которое развивает наше общество. И кроме того, что ребята могут здесь принимать участие в изменении всей нашей страны, они могут еще и познакомиться с такими проектами, как ранняя профессиональная ориентация, определиться, куда потом пойдут учиться, получить дополнительные скилы, найти ориентиры в жизни и наставников. А мы, взрослые, должны вдохновлять детей не быть в стороне, не сидеть пока жизнь идёт мимо», — поделилась Ирина Текслер впечатлениями от «МолФеста».