Под Челябинском проходят «Игры храбрых» для победивших рак ребятишек

На празднике побывала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер

В субботу, 16 октября, после двухлетнего перерыва под Челябинском проходит семейное реабилитационное мероприятие «Игры храбрых», организованное благотворительным движением «Искорка Фонд». На открытие игр приехала супруга губернатора Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер.

Участники состязаний — это дети, победившие рак или тяжелое заболевание крови. Вместе с родными им предстоит пройти полосу препятствий протяженностью 1,5 километра: преодолеть рукоходы, «завалы», канаты, веревочные лестницы и другие испытания на ловкость и скорость.

«Любое соревнование — это всегда мощный драйв, выброс адреналина и проверка себя на прочность. Иногда жизнь сравнивают с полосой препятствий. Главное — пройти ее с честью и достоинством. Безусловно, диагноз „онкология“ и гематологические заболевания — это серьезно. Но сложную часть жизни нужно пройти как сегодняшнюю полосу препятствий при поддержке близких. Ребята, я восхищаюсь и горжусь вами. Низкий поклон родителям, тьюторам, тренерам, опекунам и тем медицинским работникам, которые рядом с вами. Все вы являетесь примером для многих людей, которые, увидев вас, поверят в себя, в свои силы и поверят в свои безграничные возможности», — обратилась к участникам праздника Ирина Текслер.





На мероприятие собрались более четырех сотен участников: дети, их мамы и папы, братья и сестры. Сегодня все они проходят полосу препятствий на равных.

«Такие игры наш фонд проводит уже восьмой раз. Раньше мы называли их „Игры победителей“, а ребята соревновались друг с другом в различных видах спорта. В прошлом году из-за пандемии от мероприятия пришлось отказаться. А сегодня мы предлагаем ребятам новые правила праздника. В „Играх храбрых“ участвуют не только дети, полосу препятствий необходимо пройти всей семьей. А соревновательного момента не будет. Каждая из команд возьмет в руки канат и должна дойти до финиша в полном составе, не растеряв игроков», — поясняет новые правила директор благотворительного движения «Искорка фонд» Татьяна Сачко.

Семья Андрея Ащепкова принимает участие в играх уже в пятый раз. В семье четыре ребенка, и один из них — сын Дима — победил лейкоз. Каждый игры для семьи Андрея — настоящий праздник и напоминание о тех временах, когда сплоченная команда их семьи дала отпор тяжелому недугу.





В отличие от Ащепковых, Эльвира Мустакимова привезла девятилетнюю дочку Алины на игры «Искорки» в первый раз. Девочка с рождения борется с непростым заболеванием крови. И такой выход в свет для Алины едва ли не единственный шанс сменить больничную и домашнюю обстановку, почувствовать атмосферу настоящего праздника.





«Сегодня на нашем празднике есть особенные гости. Это семьи, которые потеряли детей. Они приехали, чтобы вместе со всеми порадоваться за других ребятишек, которые победили болезнь и продолджают жить», — замечает Татьяна Сачко.

Помимо полосы препятствий гостей праздника ждут интересные мастер-классы и конкурсы. Праздник закончится только к вечеру, за день ребята смогут найти себе новых друзей, а родители — обсудить то, что тревожит, с другими семьями, тьюторами и врачами.

«Мы давно и нежно дружим с этим фондом. Из небольшого, практически семейного сообщества фонд вырос в большую некоммерческую организацию, которая объединяет сотни людей. „Искорка“ стала региональным оператором различных акций. Сегодня мы видим одно из этих направлений. Спасибо всем, кто помогает таким праздникам состояться», — добавила Ирина Текслер.

«Игры храбрых», а также другие проекты благотворительного движения «Искорка» поддерживает министерство социальной защиты Челябинской области. Каждый год совместно с фондом Минсоц направляет более ста ребят, перенесших онкозаболевания, в летний лагерь, а также в Кусинский реабилитационный центр. Там они также могут восполнить дефицит общения со своими сверстниками и ощутить вкус полной жизни. Кроме того, «Икорка» получила грант губернатора Челябинской области на реализацию своих важных проектов.

Авторы: Степан Тимощук, Ирина Голлай.