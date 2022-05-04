Под Челябинском потушили пожар на мусорном полигоне

Тлеющие очаги ликвидировали сотрудники МЧС

Накануне потушили пожар на мусорном полигоне в Полетаево (Сосновский район). Тлеющие очаги ликвидировали в течение трех дней. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Жители поселка Полетаево заметили дым в районе мусорного полигона в воскресенье, 1 мая, и сразу же сообщили о случившемся.

«Сотрудники МЧС привлекались на ликвидацию тлеющих очагов на полигоне ТБО. С помощью отсыпки грунтом и проливки тлеющие очаги общей площадью 200 кв. м были ликвидированы», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На проливке работали две единицы техники и девять человек личного состава. Сотрудники полигона продолжают следить, чтобы вновь не произошло возгораний.