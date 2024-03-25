Под Челябинском построят новый офис врача общей практики

Медицинская помощь станет доступнее для жителей Сосновского района

Жителям деревни Казанцево Сосновского района в скором времени не нужно будет обращаться за медицинской помощью в другие поселения. Тут появится новый современный офис врача общей практики. К нему будет прикреплено около 1 500 человек, сообщает Минздрав Челябинской области.

Сейчас обитатели Казанцево вынуждены ехать в Рощинскую амбулаторию или поликлинику села Долгодеревенского.

«Строительство еще не завершено, на объекте вовсю кипит работа. За базовой помощью жителям Казанцево в скором времени не придется выезжать за пределы деревни», — рассказал исполняющий обязанности главврача районной больницы Долгодеревенского Дмитрий Киреев.

В офисе будут вести прием взрослых и детей, а также оказывать акушерскую помощь.

На строительство выделено более 26 миллионов рублей. Оно проходит в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».