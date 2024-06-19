Под Челябинском построят новую трассу протяженностью 6 км

Это будет важный участок для жителей ряда поселков за Шершнями

В Челябинской области началось строительство дороги от поселка Красное Поле до Полетаево. Четырехполосная трасса с тросовым ограждением соединит автодороги Челябинск — Харлуши и Шершни — Северный и станет частью «малого обхода» Челябинска. Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства региона, это будет важный участок для жителей поселков Западный, Малиновка и Белый Хутор.

Сейчас весь транспорт из поселков идет через кольцо и плотину, которые не рассчитаны на такой поток машин. Новая дорога, которая соединит Новоградский тракт с дорогой на Шершни, обеспечит безопасность на въезде и выезде из поселков. Кроме того, благодаря новой дороге можно будет ездить, минуя центр города от трассы М-5 до автодороги Подъезд к Екатеринбургу.

«Когда мы введем эту дорогу в эксплуатацию, появится возможность направить транспортные потоки не только через узкое горлышко — на Шершневское кольцо, плотину, Худякова, но еще и на Новоградский проспект, далее на проспект Победы», — объяснил министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев.

Сейчас подрядчик готовит основание для строительства дороги. Планируется, что готова она будет в 2025 году. Но уже к осени этого года будет готов участок, ведущий в микрорайон Парковый-премиум.

Дорогу строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в Челябинской области ремонтируют дороги, ведущие к больницам. Так, в этом году только в Челябинске и Магнитогорске отремонтируют 15 километров проезжей части.

Всего в планах отремонтировать 800 километров дорог по всей области, причем как внутри городов и сел, так и между ними.