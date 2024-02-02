Под Челябинском построят комфортный дом-интернат для престарелых

У каждого постояльца в нем будет собственная комната

Общество должно изменить отношение к домам-престарелых и обеспечить возрастным постояльцам максимальный комфорт проживания. Об этом в пятницу, 2 февраля, в личном телеграм-канале заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«По данным одного из опросов, проведенных аналитическим центром НАФИ в 2023 году, 48% россиян считают, что нахождение родителей в домах престарелых недопустимо. У нас сильные традиции семьи, и не принято отправлять родителей в специализированное учреждение. При этом почти половина людей, которые находятся в домах престарелых Челябинской области, имеют близких родственников — детей, братьев, сестер, родителей. И таких граждан в специализированных учреждениях становится все больше», — пишет Ирина Гехт.

Например, в 2022 году в домах престарелых Челябинской области проживали 1200 человек, из них 557 имели родственников.

В 2023 году в стационарах находились 1243 человека, родные были у 641 постояльца.

В январе 2024 года из 1245 человек, проживающих в домах престарелых, 658 пожилых людей имеют родню.

Дом-интернат порой незаменим для тех семей, где взрослые дети стариков много работают. А для людей с деменцией или болезнью Альцгеймера стационар вообще более безопасное место, чем собственная квартира, отмечает политик.

«Вместо осуждения родственников и поддержки негативных стереотипов мы должны повернуться в сторону создания и развития комфортных домов для пожилых граждан. Например, важно, чтобы люди находились в отдельных обустроенных комнатах. Сейчас это, как правило, двухместное проживание, и взрослым людям в возрасте не очень легко притираться к таким же самостоятельным соседям», — пишет Ирина Гехт.

Сейчас в России начали строить дома престарелых, где учтены подобные нюансы. Один из них — дом-интернат «Березки» — построят в Красноармейском районе Челябинской области. Работы в рамках федерального проекта «Старшее поколение» начнутся уже в 2024 году.