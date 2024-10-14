Под Челябинском подобрали баклана, который не может летать

﻿Птицу нашли 13 октября в поселке Рощино Сосновского района

В поселке Рощино рядом с пятиэтажкой нашли баклана, который не мог взлететь. Это произошло в воскресенье, 13 октября. Мальчик увидел птицу на территории, которую жильцы дома используют для выращивания овощей, и позвал маму.



«Я сначала думала, что это просто утка большая какая-то. Она пыталась взлететь и не могла. То есть взлетает и падает, ковыряется в снегу, на изгородь взобраться не может. Надо было что-то делать, замерзнет же», — рассказала нам жительница Рощино.

Нашли знакомых в соседнем поселке, которые согласились взять птицу на передержку. Транспортировали животное самостоятельно, накрыли осторожно одеялом, посадили в большую коробку и увезли.

Баклан сейчас в вольере, ему поставили воду, положили куски рыбы. Людей тревожит, что птица не может летать и не принимает пищу. Есть желание помочь, но они не знают, как это сделать.

О ситуации сообщили в Минэкологии. В ближайшее время баклана осмотрит специалист, который определится с видом птицы. Есть вероятность, что она просто обессилела и после отдыха сможет летать. Визуально крылья баклана в порядке.

Евгения Иноземцева обращалась и в зоопарк, и в приют Карена Даллакяна тоже обращались. Там по разным причинам пока новую птицу не принимают.

Есть еще момент — спасатели птицы подозревают, что баклан может оказаться краснокнижным. Фотографию птицы сравнивали с информацией в интернете, но самостоятельно разобраться не смогли.

«Хотелось бы, конечно, его пристроить. Мы не знаем, как за ним ухаживать, птица-то непростая. И с норовом, шипит, если пытаешься к нему подойти. Как его содержать?» — переживает женщина.

Все причастные к спасению баклана с нетерпением ждут развязки и готовы действовать. Только пока не знают как.

Напоминаем контакты, куда можно сообщать о диких животных. Телефон горячей линии Министерства экологии Челябинской области по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания — 8‑919‑335‑91‑59.

О возникшей ситуации с дикими животными и необходимости решения какого-либо вопроса можно сообщить через платформу обратной связи на портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и на сайте министерства экологии региона.