Под Челябинском подняли из земли метровый осколок бивня древнего животного

Находка оказалась хрупкой, ее извлекают частями

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Рядом с Ключевкой 17 октября 2024 года развернулись археологические работы. Исследователь Владимир Юрин заранее продумал, как подкопаться к бивню, чтобы тот не рассыпался в руках. Среди подручных материалов был рулон полиэтиленовой пленки.

Напомним, очередные останки древнего животного нашли недавно на берегу Зюзелги. Владимир Юрин считает, что они принадлежат древнему слону. Бивень слона уже находили на другом берегу реки в 2015 году. И в июне этого года при строительных работах обнаружили еще один.

Останки повреждены экскаватором, который использовали при строительных работах. При дальнейших раскопках стало понятно: находка очень хрупкая, извлечь ее целиком не получится.

Исследователь собирается обратиться к ученым-палеонтологам и геологам, чтобы они определили вид слона и период его обитания на Южном Урале.

Благодарим за предоставленные фрагменты видео издание «Сосновская нива».