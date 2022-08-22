Под Челябинском перекроют движение транспорта на федеральной трассе 23 августа

Ночью проведут работы в районе Тюбука и Долгодеревенском

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области по направлению в Екатеринбург 23 августа перекроют движение транспорта на двух участках. В районе Тюбука с часу до двух часов ночи на трассе будут монтировать строения для надземного перехода, а неподалеку от Долгодеревенского с десяти вечера до полуночи заменят линии электроопор. Водителей предупредили в управлении дорогами федерального значения «Южный Урал».

Напомним, на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга по дороге М-5 «Урал» ограничат движение 23 августа с 22:00 до 00:00 с полным прекращением движения не более 15 минут. Временное ограничение движения вводят из-за замены провода воздушной линии электропередачи на 23-м километре дороги М-5 «Урал».

В эту же ночь с 01:00 до 02:00 23 августа на 112 км в районе Тюбука смонтируют пролетное строение модульного надземного пешеходного перехода. Временное ограничение вводится в виде полной остановки движения транспорта.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — предупредили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Напомним, накануне в Еманжелинском районе Челябинской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате водитель одной из машин скончался.

