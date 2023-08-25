Под Челябинском открывают крупный фермерский рынок

Складской комплекс рассчитан на 50 тысяч тонн продукции

Новый крупный фермерский рынок открывается на одном из съездов автомобильной дороги «Обход Челябинска» в Сосновском районе. Складской комплекс с овощехранилищем, своей лабораторией, охраной разместится неподалеку от поселка Кременкуля. Планируется, что сюда в ближайшее время переедут предприниматели с бывшего Каширинского рынка. В ИА «Первое областное» узнали подробности о новой торговой локации и перспективах ее развития.



На площади 8 гектаров разместится новый крупный рынок овощей и фруктов. Участок принадлежит крупному фермеру Риводжину Махмадову (КФХ «Набот»), который построил складские комплексы мощностью хранения 50 тысяч тонн продукции. Для примера: во всей Челябинской области выращивают около 120 тысяч тонн картофеля. КФХ «Набот» является крупным производителем овощей и корнеплодов на Южном Урале: 15 тыс. тонн картофеля (это 33% от всего объема картофеля из Сосновского района) и 11 тыс. тонн овощей (это более 90% всего объема овощей, собранных в районе).

Здесь свою продукцию разместят как местные сельхозтоваропроизводители, так и торговцы из ближнего зарубежья и Средней Азии. Буквально к выходным на новый рынок переедут продавцы с ранее закрытого челябинского Каширинского рынка. В течение нескольких недель эти торговцы овощами и фруктами выставляли свой товар на рынке «Караван», что рядом с микрорайоном Парковый Премиум в Сосновском районе.

Теперь оптовая торговля сельхозпродукцией выведена на безопасное расстояние от жилой застройки, а близость трассы М-5 «Урал» по направлению Уфа — Екатеринбург удобна с логистической точки зрения как продавцам, так и покупателям.

В администрации Сосновского района ИА «Первое областное» пояснили, что въезд автотранспорта не будет мешать близлежащим населенным пунктам, достаточно места и для стоянки грузовых автомобилей.

«Планируется расширение выезда из Кременкуля на автодорогу „Обход Челябинска“ и расширение примыкания к областной автодороге. Будет организовано удобное и безопасное движение автомашин с сельхозпродукцией», — пояснил начальник управления сельского хозяйства администрации Сосновского района Александр Воронков.

Он также уточнил, что на въезде в Кременкуль запретят движение большегрузов по сельским улицам.

«Будут дежурить патрульные автомобили, чтобы исключить проезд грузовых машин через село», — уточнил он.

Торговый комплекс в планах будет представлять собой территорию с розничным рынком, оптовыми складами, стоянкой транспорта, лабораторией, охраной. Территория рынка будет благоустроена. Работы по обустройству уже начались.



«КФХ заключили договоры с двумя подрядными организациями по вывозу и утилизации пищевых отходов и ТКО», — пояснил представитель хозяйства Алексей Рыбалкин.

Для предпринимателей уже оборудованы склады: с вентиляцией и регулировкой температуры воздуха, холодильные камеры и вентилируемые хранилища.

По словам Александра Воронкова, новый рынок позволит производителям овощей и фруктов быстрее и качественнее реализовывать свою продукцию, а покупателям — приобретать свежие южноуральские продукты.