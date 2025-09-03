Под Челябинском открыли памятник героям спецоперации

Прототипом скульптуры стал уроженец Долгодеревенского

В селе Долгодеревенском под Челябинском открыли мемориал героям специальной военной операции. Прототипом для центральной фигуры памятника стал реальный человек — герой Андрей Мосин. Об этом сообщают в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

Андрей Мосин, чью скульптуру можно увидеть на мемориале, сам был уроженцем Долгодеревенского. За свои заслуги он удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

«Этот прекрасный памятник — дань нашим героям, защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. Очень важно, что мы увековечиваем память тех, кто с оружием в руках боролся и продолжает бороться за будущее нашей страны», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

После официального открытия памятника жители Долгодеревенского выстроились у подножия монумента, чтобы возложить живые цветы.