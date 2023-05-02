Под Челябинском освятили новый храм, построенный по старинной технологии

Церковь возвели за два года

В поселке Томино Сосновского района закончилось строительство нового храма Архистратига Божия Михаила. В минувшие выходные православные стали свидетелями исторического события — освящения великим чином. В Челябинской епархии РПЦ рассказали, что святую обитель возвели всего за два года по уникальной старинной технологии.

Торжественное богослужение провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Архипастырю сослужили секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, настоятель храма иерей Алексей Кузьмин и другие клирики.

Церемонию провели по всем правилам: архиерей освятил престол и жертвенник в алтаре, священнослужители окропили освященной водой и помазали святым миром стены храма. Прихожане обошли крестным ходом вокруг новой церкви. Затем прошла Божественная литургия.

По словам митрополита Алексия, на Южном Урале катастрофически не хватает святынь.

«Новый храм — всегда огромная радость для всех нас! Южноуральцам нужно место, где они могли бы найти молитвенное общение, получить Божие благословление и утешение — особенно в наше время. Неспроста этот храм получил имя архангела Михаила — святого, который является главным покровителем нашего Отечества и наших воинов. Мне очень радостно, что теперь в поселке будет регулярно совершаться Божественная литургия, селяне смогут ходить на службы, крестить здесь детей, венчать молодых. Огромную роль в возведении храма сыграл Томинский горно-обогатительный комбинат. И я сердечно благодарю всех, кто причастен к этому поистине великому делу», — сказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Томинский храм возвели по старинной технологии за два года. Кирпичная кладка даже под куполом позволила создать особенную акустику. Она наполняет каждый угол храма молитвенным звучанием.

Площадь нового храма — около 500 квадратных метров. В епархии рассказали, что нижний придел церкви освящен в честь Николая Чудотворца, там будет крестильное помещение; верхний придел освящен в честь Архистратига Михаила. Одновременно в храме смогут молиться более ста человек.

На территории церкви действует лавка, установлена детская игровая площадка, работает причтовый дом с библиотекой. В нем будут заниматься дети из воскресной школы.