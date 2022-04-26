Под Челябинском одичавшие собаки напали на домашний скот

Сотрудники отлова не справляются с беспризорными животными

В деревне Заварухино Сосновского района бродячие собаки нападают на домашний скот и представляют опасность для жителей. Об этом ИА «Первое областное» сообщила жительница деревни. С этой же проблемой столкнулись люди из близлежащих поселков. В администрации района информацию подтвердили и рассказали, что отловить одичавших животных с первого раза не получилось.

«У моих родителей насмерть овцу загрызли и ягненка погрызли, но он выжил, соседи заметили вовремя, спасли. У соседей по деревне два барана пропали еще», — утверждает местная жительница Ирина Гаврон.

В администрации Сосновского района ответили, что 18 апреля поступила заявка на отлов двух бездомных собак, обитающих в деревне Заварухино в районе улицы Береговой. Так как псы проявляли агрессию в отношении домашних животных, на место экстренно выехали сотрудники «БиМ».

«Был совершен объезд деревни Заварухино. Выяснилось, что собаки одичавшие, обитают в основном вне населенного пункта. Отловить собак в этот день не удалось, так как человека ближе чем на 100 метров к себе они не подпускают. Обездвижить собак для транспортировки в приют оказалось невозможным. Повторный выезд для отлова животных будет произведен на этой неделе», — прокомментировали в пресс-службе администрации Сосновского района.

Такие выезды будут совершать до тех пор, пока собак не отловят и не вывезут в приют.

На эту же проблему пожаловались и другие жители Сосновского района из поселков Красное Поле, Прудный и деревни Ключи. В Ключах животных уже отловили, но также не с первого раза. В поселок Прудный специалисты планируют выехать 27—28 апреля.

Всех, кто может сообщить информацию по данной ситуации или хочет получить дополнительную информацию, просят обращаться в управление сельского хозяйства и продовольствия по телефону 8 (351 44) 90 217 или оставить обращение на адрес электронной почты agro@chelsosna.ru.