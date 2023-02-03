Под Челябинском объявили массовую вакцинацию животных из‑за бешеной енотовидной собаки

Неблагополучной объявлена территория на окраине Еманжелинска

В Еманжелинске объявили карантин и массовую вакцинацию домашних животных, после того как на одно из частных подворий забрела бешеная енотовидная собака. Ограничения снимут только через 60 дней, если не будет новых случаев заболевания. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказала начальник Еманжелинской ветстанции Светлана Высочина.

По словам собеседницы агентства, 27 января во двор дома в Сенном переулке зашла енотовидная собака и подралась с домашней собакой. В результате пес загрыз дикое животное. Прибывшие ветеринары провакцинировали от бешенства всю находившуюся в доме живность (трех собак и двух кошек), а труп забрали на исследование.

После того как выяснилось, что животное было больно, в полутора километрах от очага инфекции ввели карантин с обязательной вакцинацией всех домашних животных, привитых от бешенства более 179 дней назад. Если на карантинной территории в течение 60 дней не будет новых случаев заболевания, ограничения снимут.

По словам Светланы Высочиной, контактную собаку усыпили. А ее хозяин получил направление в Роспотребнадзор, где решат, проводить ли мужчине курс антирабической вакцинации.