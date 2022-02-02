Под Челябинском объявили карантин по бешенству

Очаги заболевания также обнаружили на юге региона

В Копейском городском округе, Нагайбакском и Брединском районах объявили карантин по бешенству животных. Ограничительные мероприятия ввели на территории города Копейска, села Фершампенуаз Нагайбакского района и поселка Комсомольский — Брединского. Здесь, согласно постановлению правительства области, введен ряд запретов на перемещение, ввоз и вывоз, а также лечение восприимчивых к болезни животных. Документ опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации.

В Копейске случай бешенства обнаружен у домашней кошки. Теперь на территории вокруг жилого дома по переулку 2-й Клубный запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных и введены другие ограничительные мероприятия.

В поселке Комсомольский Брединского района случай бешенства зарегистрирован у лисицы, которая забрела к жилым домам, а в Фершампенуазе больной оказалась домашняя собака.

Ограничительные мероприятия по бешенству животных, устанавливаются до их специальной отмены.