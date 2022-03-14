Под Челябинском нечистоты сбрасывали в реку Миасс

Прокуратура потребовала от главы Долгодеревенского поселения устранить нарушения

В Сосновском районе в поселке Долгодеревенское канализационные стоки сбрасывали в реку Миасс. Нарушение заметили в ходе выездной проверки специалисты министерства экологии и прокуратуры района. Сточные воды проходили через очистные сооружения, но фильтрация производилась недостаточная. Теперь руководитель коммунального хозяйства и глава поселения должны устранить нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Выездная проверка надзорных органов показала, что при эксплуатации очистных сооружений в поселке Долгодеревенское имеют место быть нарушения природоохранного законодательства. Так, местная компания, оказывающая коммунальные услуги, ООО «Комфорт» не в полной мере фильтрует сточные воды через очистные сооружения. Загрязненные воды сбрасывали в реку Миасс.

Кроме того, коммунальщики не соблюдали порядок ведения документации. Теперь глава поселения должен принять меры по реконструкции очистных, а на коммунальщиков возбудили дела об административном правонарушении.

Напомним, в Сосновском районе ищут собственника ассенизаторской машины, которая сливала стоки в почву. Незаконные действия на видео заснял депутат ЗСО Анатолий Беседин.