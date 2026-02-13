Под Челябинском на выходных усилят поиски девушки, пропавшей 11 дней назад

Со 2 февраля нет никаких зацепок

В предстоящие выходные, 14 и 15 февраля, в Челябинской области усилят поиски девушки, пропавшей 11 дней назад из поселка Зауральского, сообщили в пресс-службе «ЛизаАлерт». Отряд обратился с помощью к южноуральцам.

Сейчас особенно нужны те добровольцы, у которых есть снегоходы и внедорожники. Также штаб сейчас нуждается в снегоступах.

Напомним, 19-летняя Елизавета Овчинникова ушла из дома 2 февраля, больше ее никто не видел. В последний раз ее выходящей из подъезда запечатлела камера домофона. Девушку активно искали, но в понедельник 9-го отряд завершил активные поиски, хотя продолжил принимать информацию.





Полиция поиски не останавливала. Следственно-оперативная группа отрабатывает все версии.

Штаб расположен во Дворце Культуры поселка по улице Пятилетки, 1. Там он будет работать 14 и 15 февраля с 9 до 21 часа. По всем вопросам можно позвонить инфоргу Евгении по телефону 8-951-777-80-89.