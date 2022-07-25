Под Челябинском на опасном участке дороги изменили схему движения

Сигнальные столбики при повороте на Кременкуль раскритиковали водители

В Челябинской области при выезде из поселков Экодом и Новый Кременкуль на автодорогу по направлению в Аргаяшский район установили сигнальные столбики. Они должны исключить конфликт между транспортом, двигающимся в пересекающихся направлениях. Однако водители раскритиковали новые элементы безопасности дорожного движения. Подробнее в ситуации разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

Новые сигнальные столбики установили для транспорта, выезжающего от поселков Экодом и Новый Кременкуль. Водители посчитали, что разворот на Кременкуль, где находятся большинство инфраструктурных и социальных учреждений, через 1 километр — крайне неудобная мера. Если раньше автомобилистам приходилось на трассе перестраиваться через три полосы, пересекая поток автомашин по главной дороге перпендикулярно, то теперь они должны проехать переходно-скоростной «коридор» и уже потом пересечь дорогу на развороте.

«Мы ездим на работу и возим детей в школы, сады, секции в Челябинск. К 8 утра. К дороге теперь нужно прибавить 15 минут и выезжать в 7 часов? А зимой? Эта полоса после первого же снегопада оказывается непригодной к движению. Там сугробы снега, которые на толще льда лежат до середины марта! Эти столбики зимой превратятся в снежную стену, и с учетом „оперативной“ уборки снега за городом никто не сможет ни въехать, ни выехать! Это чудовищная непродуманная конструкция, делающая из живущих здесь автомобилистов камикадзе».

«Если так хочется безопасности, поставьте камеры. Там населенный пункт (п. Новый Кременкуль). Скорость должна быть 60 км/ч. Если будут ехать небыстро, то и аварий не будет»,

— пишут в социальных сетях пользователи.

Однако установка новых дорожных объектов — не прихоть. Только за 2021 год на аварийно опасном участке было зафиксировано 6 аварий, в которых 7 человек получили ранения.

«Причиной дорожно-транспортных происшествий явилось непредоставление водителями преимущественного права проезда», — разъяснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Теперь вдоль столбиков развернуться можно через 1 км по автодороге Подъезд к поселку Кременкуль либо на транспортной развязке — пересечение с автомобильной дорогой Обход города Челябинска, где пересечение осуществляется в разных уровнях.

«Для этого сигнальными столбиками канализировали переходно-скоростную полосу на выезде из указанных поселков. На проезжей части нанесена соответствующая разметка и установлены дорожные знаки. Для водителей, двигающихся со стороны Челябинска, изменения также касаются переноса места поворота к поселку Кременкуль», — уточнили в министерстве.

В ведомстве также пояснили, что столбики установили по согласованию с Госавтоинспекцией.