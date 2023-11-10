Под Челябинском на новом мосту накрыли стол для его строителей

Жители Заварухино ждали переправу больше двух лет

В деревне Заварухино Сосновского района завершилось строительство долгожданного моста через реку Зюзелгу. Местные жители так обрадовались этому событию, что прямо на переправе устроили застолье для рабочих. Об этом пишет местное издание «Сосновская нива».

У сооружения длинная и драматичная история. Как писало ИА «Первое областное», еще весной 2021 года жители Заварухино записали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру, где жаловались, что каждую весну из-за разлива реки их единственный мост уходит под воду. В деревню не могут проехать ни скорые, ни пожарные. После вмешательства прокуратуры Сосновский районный суд обязал местную администрацию решить вопрос о строительстве автодороги и моста через Зюзелгу.

В марте 2022 года администрация Сосновского района выбрала компанию для разработки проекта — ею стало конструкторское бюро «Форум». Документация получила одобрение Госэкспертизы в декабре 2022 года, а в феврале было объявлено о поиске подрядчика для строительства переправы. Начальная цена контракта составила 93,6 млн рублей. Выполнить работу нужно было до 30 ноября.

Фото: администрация Сосновского района

О сдаче моста в эксплуатацию местные власти объявили 9 ноября. В будущем новое сооружение станет частью большой автодороги, которая напрямую соединит Есаулку с Красным Полем и Полетаево. Проектирование уже началось. Ориентировочная стоимость дороги до Красного Поля — 198 млн рублей, до Есаульского — 50,8 млн рублей.

Праздник для строителей жители Заварухино устроили за день до открытия движения по мосту. Рабочих угощали хашламой, а после застолья был салют.