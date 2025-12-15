Под Челябинском закрыли центр помощи пожилым и инвалидам «Добрая деревня»

На момент проверки в антисанитарных условиях там проживали 14 человек

Деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации „Добрая деревня“» в селе Хуторка Увельского района приостановлена на 60 суток по решению суда. Основанием стали многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм, создающие угрозу жизни и здоровью проживающих, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Поводом для проверки послужило обращение прокуратуры Увельского района. Надзорный орган выявил более 30 нарушений.

Так, в трехэтажном здании центра нет лифта или подъемных устройств для маломобильных граждан. Нет медицинского кабинета и изолятора. В ванной комнате сломан душ, нет мыла и полотенец.

Постояльцев центр принимает без медицинских осмотров и проверок на педикулез и чесотку. У организации отсутствует договор на дезинфекцию и дератизацию.

В пищеблоке работают люди без медицинских книжек, посуда моется без дезинфекции, нет технологических карт и вытяжек.

«Суд установил, что выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья людей», — говорят в ведомстве.

На момент вынесения решения в центре проживали 14 человек. Вместе с органами соцзащиты и прокуратуры всех проживающих распределили в другие социальные учреждения либо передали семьям.

Вход в здание опечатали на 60 дней. За это время руководство должно устранить недочеты.