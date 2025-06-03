Под Челябинском град уничтожил первые всходы урожая

От стихии пострадал поселок Есаульский

Под Челябинском прошел сильный град, который повредил первые урожаи. На непогоду корреспонденту ИА «Первое областное» пожаловались жители Сосновского района.

Град размером с крупную горошину накрыл поселок Есаульский. Жители рассказывают, что за примерно за полчаса осадки уничтожили цветы и первые всходы урожая. Видео с разгулом стихии вы можете увидеть в нашем телеграм-канале.

«Град был минут 30-40, за это время побил все: петуньи, ягоды. Теперь отдельно листва, отдельно ягодки лежат. Прошло уже два часа, а град все еще на земле, не тает», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» жительница района Елена Никитина.

На сильный дождь также пожаловались жители деревни Шимаковка и поселков Саккулово, Рощино.