Под Челябинском прошел сильный град, который повредил первые урожаи. На непогоду корреспонденту ИА «Первое областное» пожаловались жители Сосновского района.
Град размером с крупную горошину накрыл поселок Есаульский. Жители рассказывают, что за примерно за полчаса осадки уничтожили цветы и первые всходы урожая. Видео с разгулом стихии вы можете увидеть в нашем телеграм-канале.
«Град был минут 30-40, за это время побил все: петуньи, ягоды. Теперь отдельно листва, отдельно ягодки лежат. Прошло уже два часа, а град все еще на земле, не тает», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» жительница района Елена Никитина.
На сильный дождь также пожаловались жители деревни Шимаковка и поселков Саккулово, Рощино.