Под Челябинском глава района поздравил сельчан вокальным выступлением

Красноармейский район отмечает 82 года со дня образования

82 года назад образовался Красноармейский район Челябинской области. В селе Миасском накануне вечером, 27 января, отметили праздник с размахом: приурочили к этому дню награждения и подготовили секретный номер — вокальное выступление главы района Сергея Сергеева. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил мероприятие.

Красноармейский район образовали в 1941 году, когда на пороге стояла Великая Отечественная война. Сегодня страна также переживает непростое время, но жители района, как и прежде, едины в стремлении к победе. Этой мысли глава Сергей Сергеев посвятил значительную часть своего выступления.

«Мы были отмечены региональной властью при проведении частичной мобилизации, а также по части организации гуманитарной помощи. У нас замечательный волонтерский центр, с помощью которого мы сделали уже три командировки в зону спецоперации», — отметил глава района.

Сергей Сергеев со сцены передал привет находящимся в зоне СВО бойцам и пожелал им скорее вернуться домой невредимыми. Земляков, погибших в ходе вооруженного конфликта, почтили минутой молчания. Двух водителей-волонтеров, которые отвозили из Миасского на Донбасс гуманитарные грузы, наградили грамотами главы района.

От боевых заслуг перешли к успехам в создании комфортной среды в поселениях.

«В этом году мы ввели в эксплуатацию почти 80 тысяч квадратных метров жилья. У нас появился центральный стадион. Также начали строить поликлинику, стоимостью более 400 миллионов рублей. Работы закончим в 2024 году», — отметил Сергей Сергеев.

Торжественную ноту патриотическими песнями подчеркнули певцы, а также выступившие с танцами детские творческие коллективы. На сцене впервые исполнили гимн Красноармейского района, который теперь будет использоваться на всех местных мероприятиях.





В рамках торжественной части подвели итоги премии «Человек года». На сцене вручили награды победителям во множестве номинаций. Также присвоили звание «Почетный гражданин Красноармейского района» председателю районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Любови Коноваловой.





Завершили мероприятие оригинально: ведущие притворились, будто приглашенные «нажиматели кнопок для запуска конфетти» и «махатели флагами» не смогли приехать. На эту роль пригласили из зала представителей местной администрации. А «подменить» вокалиста попросили главу района. Сергей Сергеев, окруженный творческими коллективами, исполнил патриотическую песню. Зрители поблагодарили новоиспеченных артистов восторженными овациями.



