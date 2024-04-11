Под Челябинском дочь участника СВО оставили без места в детском саду

Восстанавливать справедливость пришлось прокуратуре

Молодая мама из Сосновского района обратилась в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников районо: чиновники отказались выделить ее дочери путевку в детский сад, хотя отец малышки является участником специальной военной операции. Прокуратура проверила факты и обязала районное управление образования выдать ребенку путевку.

«Мы стояли в очереди, как все. Но когда муж отправился на СВО, я попросила выделить нам путевку вне очереди, так как имею на это право по российским законам. Однако мне отказали. Тогда я написала в прокуратуру», — рассказывает Ксения Баранько.

Прокуратура провела проверку изложенных в заявлении фактов и пришла к выводу, что закон на самом деле нарушен.

«Члены семей участников СВО имеют первоочередное право на получение места в дошкольных учреждениях. Решение, которое приняли местные органы образования, не соответствовало федеральному законодательству. В какой-то мере это было связано с проблемой переполненности детсадов. Но основная причина отказа все же — неверная трактовка законов», — говорит прокурор Советского района, старший советник юстиции Евгений Мичурин.

Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. Ребенку выделили место в детском саду. Также приняты меры, которые не позволят допускать аналогичные нарушения впредь.

Между тем в марте губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил детский сад № 55, который открылся в микрорайоне Конфетти поселка Западного в Сосновском районе.

