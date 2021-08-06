Под Челябинском поля очистят от сотен заброшенных теплиц

Прокуратура подала в суд на собственников участков

В Красноармейском районе прокуратура обратилась в суд с исками к собственникам, чьи земельные участки захламлены разрушенными теплицами. Несколько лет назад десятки гектаров земли под Челябинском были заняты теплицами, в которых выходцы из Китая и Средней Азии выращивали овощи. Со временем на месте некогда процветавших овощеводческих хозяйств остались лишь деревянные остовы теплиц и километры полиэтилена. Теперь суд должен обязать собственников земли ликвидировать отходы производства, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

После совместного рейда прокуратуры Красноармейского района, представителей местного ОМВД России и районной администрации по заброшенным тепличным хозяйствам выявлены многочисленные нарушения законодательства. Собственники земель сельхозназначения не выполняют экологических и санитарно-эпидемиологических законов в части обращения с отходами производства и потребления.

«В ходе проверки выявлены земельные участки, захламленные отходами производства и потребления в виде разрушенных теплиц: деревянные жерди и полиэтиленовая пленка. В нарушение Федерального закона „Об охране окружающей среды“ собственниками и арендаторами земельных участков после прекращения деятельности по выращиванию овощей меры по очистке участков от отходов не приняты», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд для понуждения собственников очистить земли. В администрации Красноармейского района пояснили, что за два года таким образом удалось освободить только 20% всей захламленной территории.