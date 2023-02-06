Под Челябинском более 160 га пашни загрязнили куриным пометом

Площадь отравления примерно равна 230 футбольным полям

Сельхозпредприятию из Сосновского района грозит административное наказание вплоть до приостановки деятельности за порчу 162 гектаров пашни куриным пометом и применение неразрешенных удобрений. Нарушения в деятельности арендатора земель выявил южноуральский Росприроднадзор, результаты проверок переданы в прокуратуру, сообщили сегодня, 6 февраля, в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что садоводы СНТ «ТИМЕР» (находится неподалеку от озера Касарги) жаловались на зловоние и грязь из-за того, что на близлежащих полях трактор раскидывал куриный помет.

Россельхознадзор 20 января организовал выездное обследование пашни площадью 162 гектара, которая с 2010 года находится в аренде у ООО «Заря». На месте специалисты первым делом обнаружили следы тяжелой колесной техники и равномерно раскиданные по всему участку поверх снега темные комки с характерным запахом куриного помета.

Во взятых почвенных пробах было выявлено превышение санитарно-паразитологических показателей по содержанию бактерий группы кишечной палочки (в том числе сальмонеллы) и фекального энтерококка.

Также Россельхознадзор установил, что арендатор внес на земельный участок 8100 тонн сырья для производства органического удобрения, которого нет в каталоге разрешенных в России агрохимикатов.

По мнению Россельхознадзора, действия арендатора подпадают под статьи КоАП о порче земель и о нарушении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. По ним предприятию грозят крупные штрафы или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Собранные в ходе проверки материалы переданы в прокуратуру для принятия решения о возбуждении административных дел.