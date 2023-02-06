Сельхозпредприятию из Сосновского района грозит административное наказание вплоть до приостановки деятельности за порчу 162 гектаров пашни куриным пометом и применение неразрешенных удобрений. Нарушения в деятельности арендатора земель выявил южноуральский Росприроднадзор, результаты проверок переданы в прокуратуру, сообщили сегодня, 6 февраля, в пресс-службе ведомства.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что садоводы СНТ «ТИМЕР» (находится неподалеку от озера Касарги) жаловались на зловоние и грязь из-за того, что на близлежащих полях трактор раскидывал куриный помет.
Россельхознадзор 20 января организовал выездное обследование пашни площадью 162 гектара, которая с 2010 года находится в аренде у ООО «Заря». На месте специалисты первым делом обнаружили следы тяжелой колесной техники и равномерно раскиданные по всему участку поверх снега темные комки с характерным запахом куриного помета.
Во взятых почвенных пробах было выявлено превышение санитарно-паразитологических показателей по содержанию бактерий группы кишечной палочки (в том числе сальмонеллы) и фекального энтерококка.
Также Россельхознадзор установил, что арендатор внес на земельный участок 8100 тонн сырья для производства органического удобрения, которого нет в каталоге разрешенных в России агрохимикатов.
По мнению Россельхознадзора, действия арендатора подпадают под статьи КоАП о порче земель и о нарушении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. По ним предприятию грозят крупные штрафы или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Собранные в ходе проверки материалы переданы в прокуратуру для принятия решения о возбуждении административных дел.