С 23:20 5 мая в поселке Баландино будет закрыт железнодорожный переезд «135 км». Ограничения, необходимые для проведения ремонта, продлятся до 3:10 6 мая, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Машины экстренных служб могут проехать со стороны аэропорта, через Баландинское сельское поселение или поселок Береговой.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
Напомним, транспорт в центре Челябинска изменит маршруты из‑за генеральной репетиции построения 4 мая. Движение будет закрыто в течение четырех часов.