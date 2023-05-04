Под Челябинском 5 мая временно закроют железнодорожный переезд

Ночью на несколько часов движение заблокируют в поселке Баландино

С 23:20 5 мая в поселке Баландино будет закрыт железнодорожный переезд «135 км». Ограничения, необходимые для проведения ремонта, продлятся до 3:10 6 мая, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Машины экстренных служб могут проехать со стороны аэропорта, через Баландинское сельское поселение или поселок Береговой.





Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Напомним, транспорт в центре Челябинска изменит маршруты из‑за генеральной репетиции построения 4 мая. Движение будет закрыто в течение четырех часов.