Под Чебаркулем зоозащитники выпустили на волю неясыть и ушастую сову

Раненые птицы были вылечены активистами фонда «Спаси меня» в одноименном центре Карена Даллакяна

Активисты фонда зоозащиты «Спаси меня» и сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории» отвезли в Чебаркульский бор и выпустили на волю диких сов, прошедших лечение в центре известного ветеринара Карена Даллакяна, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.



Как уточнил в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства Карен Даллакян, на свободу отправились уральская неясыть и болотная ушастая сова. Врач и зоозащитник уточнил, что в центре есть птицы, которые никогда не смогут вернуться в дикую природу, так как получили слишком серьезные травмы, в том числе от рук браконьеров.

«Мы стараемся выпускать животных и птиц в наших особо охраняемых природных территориях с целью их быстрой адаптации и возможности проживания в дикой природе. Именно здесь обширная кормовая база и нет влияния человека, поэтому животные и птицы находятся в максимальной безопасности», — объяснил отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Выпустив сов, волонтеры также установили в бору на берегу озера Чебаркуль таблички с информацией для туристов: под Чебаркулем живут лебеди и другие редкие птицы, в том числе внесенные в региональную Красную книгу.