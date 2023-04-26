Под Чебаркулем в рекордные сроки построили новый ФАП

Уже идет прием пациентов

Новый ФАП взамен аварийного в рекордные сроки построили на разъезде Кисегач под Чебаркулем, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Фельдшерско-акушерский пункт уже ведет прием пациентов. К ФАПу прикреплены более 360 человек, но в курортный сезон он также будет обслуживать дачников.

ФАП построили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области. На его возведение было потрачено около 8 млн руб.

«Маленький, аккуратный ФАП, с небольшим количеством населения. О чем еще может мечтать фельдшер? Мое маленькое царство, в котором я хозяйка. Во время диспансеризации я познакомлюсь со всеми жителями. Надеюсь, мы найдем общий язык»,

— говорит фельдшер Алена Храмцова.

Территория ФАПа пока не благоустроена, но работы скоро начнутся.