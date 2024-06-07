Под Чебаркулем сотни военных встали в очередь, чтобы приложиться к чудотворному образу

В танковую дивизию привезли Казанскую икону Божией Матери из Москвы

Сегодня, 7 июня, икону Казанской Божией Матери доставили в Чебаркуль. Под открытым небом Царице Небесной поклонились военнослужащие из Челябинской области и других регионов, которые в настоящее время проходят боевое слаживание перед отправкой в зону СВО.

Духовенство Челябинской епархии во главе с митрополитом Алексием совершили перед чудотворным образом молебен о Победе. Каждый воин поклонился Пресвятой Деве с верой и надеждой на дарование Победы.

Сегодня старинная икона покинет Южный Урал. Уже завтра перед ней свои горячие молитвы о скорейшей победе будут возносить жители Оренбурга.

Напомним, что накануне икону доставили в Христорождественский собор в Челябинске. Там ей поклонились тысячи верующих.