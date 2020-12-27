Под Чебаркулем открыли движение по трассе М-5

Реконструкцию отрезка протяженностью девять километров проводили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

В Челябинской области открыли движение по трассе М-5 под Чебаркульским районом. Отрезок продолжительностью 9 километров стал четырехполосным, благоустроенным и более удобным для водителей. Подробнее сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства «Росавтодор».

Ранее отрезок трассы М-5 с 1790 по 1799 километр был двухполосным и уже довольно продолжительное время не справлялся с интенсивностью движения — ежедневно его преодолевали более десяти тысяч автомобилей. После реконструкции количество полос увеличилось до четырех, а пропускная способность дороги — до семи тысяч автомобилей в час, то есть в сутки без вреда для дорожного покрытия — а его сделали из прочного и устойчивого к деформациям цементобетона — по трассе могут проезжать более 140 тысяч автомобилей.

«На пересечении с региональной дорогой в районе села Сарафаново возвели двухуровневую развязку. Построили более 11 километров линий освещения. Также обустроили три площадки для отдыха водителей и автобусные остановки»,— сообщили в «Росавтодоре».

В целях безопасности дорожники установили барьерное ограждение, пункт весогабаритного контроля, информационное табло и надземный пешеходный переход. Теперь трасса относится к категории IB и справится даже с довольно интенсивным движением.

К 2022 году сотрудники «Росавтодора» планируют сделать четырехполосной дорогу между Челябинском и Екатеринбургом, еще через два года до четырех полос будет расширен 61 километр трассы «Урал».