Под Чебаркулем ликвидировали крупную незаконную свалку

На двух гектарах в окрестностях деревни Филимоново за 28 лет скопилось более 18 тысяч кубометров отходов

В деревне Филимоново в Чебаркульском районе завершены работы по ликвидации крупной несанкционированной свалки. Незаконное мусорохранилище занимало почти 2 гектара, и с 1995 года здесь скопилось более 18 тысяч кубометров отходов.

Как рассказали Первому областному информагентству в министерстве экологии региона, цена вопроса превысила 21,5 миллиона рублей, большую часть которых, почти 21 миллион, составили средства областного бюджета.

По итогам работ специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений подтвердили, что после ликвидации свалки негативное воздействие на окружающую среду на данном участке сведено к нулю.

Добавим, ликвидированная в Филимоново свалка — уже седьмая территория в Челябинской области, которая подлежит исключению из госреестра объектов негативного воздействия на окружающую среду. Ранее после рекультивации и ликвидации из реестра были исключены челябинская городская свалка, мазутохранилище в Златоусте, свалки в Чебаркульском, Кунашакском районах и Карталах.