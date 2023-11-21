Под Ашой снова на 5 часов закроют трассу М‑5 из‑за взрывов

Дорожники продолжат работы по выравниванию ландшафта

Вниманию водителей: в Ашинском районе вновь будет закрыт участок федеральной автодороги М-5 «Урал», где ведется масштабная реконструкция. Здесь продолжаются работы по изменению ландшафта, призванные снизить перепады высот.

Ограничение на участке с 1565-го по 1576-й километр запланировано на четверг, 23 ноября, с 9 до 14 часов по местному времени.

Легковые автомобили смогут объехать место взрывов по региональным дорогам через Ашу, Миньяр и Сим. Для тяжеловесного транспорта — большегрузов и автобусов — на время буровзрывных работ проезд будет запрещен.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.