Почту в Челябинской области освободили от транспортного налога

Освободившиеся деньги направят на модернизацию отделений, развитие услуг и сервисов в сельских территориях

«Почта России» в Челябинской области на шесть лет получила льготу по уплате транспортного налога. Изменения в региональный закон внесли депутаты Заксобрания на майской сессии.



Нормативный акт освобождает организации почтовой связи общего пользования от уплаты транспортного налога с 1 января 2025 года до 31 декабря 2030 года.

В настоящее время на территории Челябинской области зарегистрировано три организации почтовой связи общего пользования, в том числе АО «Почта России», работает 723 отделения почтовой связи.

По словам министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова, высвобождающиеся за счет льготы средства будут направлены на модернизацию отделений почтовой связи, развитие услуг и сервисов почтовой связи в сельских территориях региона.

«Отделения почтовой связи несут важную социальную нагрузку, а на селе порой являются единственным общественным местом, культурным и торговым центром для населения», — отметил министр.