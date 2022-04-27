Почтовые отделения изменят график работы в майские праздники

Выходные дни — 1 и 9 мая

На время майских праздников в России изменится график работы почтовых отделений, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Для всех почтовых отделений (кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге) выходными днями станут 1 и 9 мая. В канун выходных, 30 апреля и 8 мая, почта закроется на час раньше.

В обычном режиме почта будет работать 2 мая, а также в период с 4 по 7 мая.

3 мая воспользоваться почтовыми услугами можно будет по графику субботы, а 10 мая — по графику воскресенья.

Уточнить время работы конкретных почтовых отделений можно на сайте pochta.ru.