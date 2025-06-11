Почтовые отделения изменят график работы в Челябинской области в День России

12 июня почти все офисы будут закрыты

В четверг, 12 июня, страна отметит День России. Несмотря на то что праздничные выходные будут четырехдневными, отделения «Почты России» будут закрыты лишь в сам праздник, рассказали в региональном управлении.

Сегодня, 11 июня, все отделения закроются на час раньше — предпраздничный день. 12 июня будут работать лишь те офисы, в которых расположены пункты выдачи заказов с маркетплейсов. Пенсии, письма и газеты почтальоны разносить не будут. Выплаты доставят по графику, согласованному с Социальным фондом.

С пятницы, 13 июня, все отделения начнут работать в обычном режиме.