Почтовые отделения Челябинской области изменят график работы накануне 23 февраля

Праздничный день на почте объявлен выходным

В 2022 году государственный праздник День защитника Отечества выпадает на среду. В связи с этим почтовые отделения Челябинской области изменят график работы, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Во вторник, 22 февраля, почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше.

Среда, 23 февраля, станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.

А в четверг, 24 февраля, все почтовые отделения на территории области снова вернутся к своему обычному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.