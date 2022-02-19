В 2022 году государственный праздник День защитника Отечества выпадает на среду. В связи с этим почтовые отделения Челябинской области изменят график работы, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.
Во вторник, 22 февраля, почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше.
Среда, 23 февраля, станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.
А в четверг, 24 февраля, все почтовые отделения на территории области снова вернутся к своему обычному графику.
Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.