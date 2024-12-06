Почтовое отделение в поселке Челябинской области вернули к привычному режиму работы

Обслуживание жителей удалось наладить после прямой линии губернатора

Житель поселка Павловского Брединского района обратился к губернатору на прямую линию в декабре прошлого года. Он сообщил, что не может оплатить коммунальные услуги на почте.

Алексей Текслер поручил Минцифры и челябинскому отделению «Почты России» решить этот вопрос.

«Сегодня на почте можно уплатить различные платежи, получить госуслуги различные. Почта сегодня, особенно в небольших населенных пунктах, выполняет много социальных задач, и здесь, конечно, специалисты быть должны», — отметил тогда губернатор.

С января 2024 года отделение вернулось к пятидневному режиму работы, рассказала главный специалист группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина. Ранее был небольшой период, в декабре 2023 года, когда почтовое отделение работало по временному режиму работы, три раза в неделю.

Сейчас жителей поселка Павловского Брединского района обслуживают начальник отделения и два почтальона. Население может воспользоваться всем спектром услуг: это прием и вручение писем и посылок, выплата пенсий и пособий, прием платежей, оформление подписки, оказание финансовых услуг, продажа товаров и страховых продуктов.

В 2022 году почтовое отделение в Павловском отремонтировали по программе модернизации сельских отделений, инициированной президентом Владимиром Путиным.

Почтовое отделение выглядит современным. Кроме того, у него расширен функционал. Здесь можно подтвердить учетную запись на сайте «Госуслуги». Также на почте оборудован уголок здоровья, в котором клиенты могут измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.

В 2024 году прямая линия с Алексеем Текслером состоится 11 декабря в 12:00. Вопросы губернатору можно задать на сайте спроситекслера.рф и по телефону 8-800-500-74-50.