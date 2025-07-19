Почти заморозки: до +1°C похолодает в Челябинской области ночью 20 июля

Днем температура поднимется до +29°C

Ночная температура воздуха в низинах Челябинской области все ниже: в ночь на 20 июля она может упасть до +1 градуса, предупредили в областном Гидрометеоцентре. Днем южноуральцев ждет интенсивный прогрев — до +29 градусов.

В Челябинске в ночь на воскресенье ожидается от +9 до +11 градусов, днем может потеплеть до +27 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду.

По области ночью в целом будет от +6 до +11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. Малооблачно. Ветер западного направления, умеренный. Порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Синоптики напоминают, что резкому похолоданию в ночное время способствует ясное небо на фоне антициклона.