Почти в 40 многоквартирных домах Челябинска не работают бойлеры

Мэр потребовал срочно решать проблему, чтобы «люди не остались перед зимой с ней один на один»

Почти в 40 многоквартирных домах Челябинска не работают бойлеры, передает с аппаратного совещания в мэрии корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, сейчас нарушения по бойлерам имеют порядка 40 многоквартирных домов:

«Решения по объектам могут быть следующие: либо идет текущий ремонт, либо на общем собрании собственников жители принимают решение о замене бойлера».

Глава города Алексей Лошкин поручил активизировать эту работу, чтобы она не затянулась «до следующего отопительного сезона». Он поручил составить свод таких домов, из которых есть обращения по неработающим бойлерам, и отработать его с УК: обозначить перспективы — требует он ремонта или замены, сроки восстановления.

«Управляющие компании приглашайте, обозначайте проблему, четкий план, чтобы у нас было полное понимание того, что жители к началу похолодания со своей проблемой один на один не останутся. Собирайте на своем уровне все необходимые мероприятия, кто вам требуется — определяйте, и будем работать. Время еще пока есть, но совсем мало», — сказал мэр.

Кстати, уже завтра УСТЭК начнет проверять бойлеры и теплосети на прочность при помощи зеленого красителя.