Почти тысяча многодетных мам из Челябинской области смогли досрочно выйти на пенсию

Рассказываем, в каком возрасте это возможно

Женщины, которые воспитали трех и более детей, могут досрочно выйти на пенсию. С начала 2023 года этим правом воспользовались 994 жительницы региона, сообщает Отделение Социального фонда России по Челябинской области.

«В 2019 году расширился перечень граждан, которые могут оформить досрочную страховую пенсию по старости. В их число попали многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми. За последние пять лет в регионе на заслуженный отдых раньше срока отправились 1993 женщины, из них 657 — это мамы с пятью и более детьми, 545 женщин — с четырьмя и 790 — с тремя детьми», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Напомним, женщина с тремя детьми может выйти на пенсию в 57 лет, женщина с четырьмя детьми — в 56 лет, а женщина, воспитавшая пять и более ребятишек, может выйти на пенсию в 50 лет. Для этого нужно иметь 15 лет страхового стажа и определенное количество пенсионных коэффициентов (в 2023 году 25,8; в дальнейшем ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до достижения в 2025 году величины 30). Еще одно обязательное условие для досрочного выхода на пенсию — воспитание детей до восьми лет.

На досрочное назначение пенсии также имеют право женщины с усыновленными детьми. При этом необходимо, чтобы ребенка усыновили до того, как ему исполнится восемь лет.