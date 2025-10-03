Почти три тысячи призывников из Челябинской области отправятся на военную службу

Срочников не пошлют в зону СВО

Из Челябинской области во время осеннего призыва проходить военную службу направится 2,9 тысячи южноуральцев. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров.

«Основной задачей в ходе осеннего призыва граждан на военную службу для Челябинской области является успешное выполнение госзадания с учетом всех требований, предъявляемых призывникам. Мероприятия осеннего призыва проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением СВО», — заявил он.

Южноуральцы отправятся служить в Центральный (21%), Московский (13,6%), Восточный (12%), Южный (10%), Ленинградский (2%) военные округа. В военно-морской флот направят около 3% граждан. Треть призывников будут осваивать современную военную технику и получат воинскую учетную специальность. Отправки граждан запланированы с 15 октября.

Военный комиссар Челябинской области отметил, что особенностью этой призывной кампании станет использование Единого реестра воинского учета. Это позволит военному комиссариату направлять справки об отсрочке без личного визита. Также призывникам будут приходить традиционные бумажные повестки.

В весеннюю призывную кампанию из Челябинской области служить отправились более 3600 граждан.

В соседней Башкирии осенью призовут более 3,5 тысячи новобранцев, сообщает портал башинформ.ру.