Еженедельно число пострадавших от укусов клещей жителей Челябинской области растет. По данным на 26 мая, клещи укусили 5931 южноуральца, за неделю количество пострадавших возросло на полторы тысячи. 50 человек госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«По данным еженедельного мониторинга на 26 мая, в медицинские организации Челябинской области обратился 5931 житель области, пострадавший от укуса клещей, в том числе 1577 детей. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 3763 человека, в том числе 1095 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 50 больных. Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях»,— уточнили в ведомстве.
В управлении напомнили, что в регионе с целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом проводится массовая вакцинация. По данным на 26 мая, прививки поставили 75 058 человек, в том числе 42 230 детей. Также в регионе обрабатывают общественные пространства и территории летних оздоровительных учреждений. По данным на конец прошлой недели, в регионе обработали 5043,2 гектара.