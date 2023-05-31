Почти шесть тысяч человек пострадали от укусов клещей в Челябинской области с начала 2023 года

50 южноуральцев госпитализированы

Еженедельно число пострадавших от укусов клещей жителей Челябинской области растет. По данным на 26 мая, клещи укусили 5931 южноуральца, за неделю количество пострадавших возросло на полторы тысячи. 50 человек госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«По данным еженедельного мониторинга на 26 мая, в медицинские организации Челябинской области обратился 5931 житель области, пострадавший от укуса клещей, в том числе 1577 детей. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 3763 человека, в том числе 1095 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 50 больных. Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях»,— уточнили в ведомстве.

В управлении напомнили, что в регионе с целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом проводится массовая вакцинация. По данным на 26 мая, прививки поставили 75 058 человек, в том числе 42 230 детей. Также в регионе обрабатывают общественные пространства и территории летних оздоровительных учреждений. По данным на конец прошлой недели, в регионе обработали 5043,2 гектара.