Почти семь километров теплотрасс заменят в Челябинске в 2024 году

На работы планируют потратить 1,5 миллиарда рублей

В 2024 году в нескольких районах Челябинска заменят участки тепловых сетей общей протяженностью почти 6,9 километра. Кроме того, в городе построят и реконструируют котельные. Работы пройдут на объектах МУП «ЧКТС», сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Депутаты Челябинской городской Думы согласовали инвестиционную программу МУП „ЧКТС“ на 2024 год. В нее включены мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, замена участков магистральных теплотрасс общей протяженностью почти 6,9 км на общую сумму порядка 1,5 миллиарда рублей»,— уточнили в мэрии.

Работы пройдут в Курчатовском, Тракторозаводском и Металлургическом районах, а также в поселках АМЗ и Новосинеглазово.

Деньги на реконструкцию и ремонт сетей выделят из областного и федерального бюджетов.