Почти пять тысяч обращений поступило от жителей Челябинской области в общественные приемные губернатора в 2022 году

Больше всего южноуральцев интересуют вопросы здравоохранения и дороги

Во вторник, 21 марта, Алексей Текслер встретился с руководителями общественных приемных губернатора. С главой региона представители муниципалитетов обсудили актуальные на сегодняшний день вопросы развития Челябинской области. Также губернатор ответил на волнующие вопросы и наградил руководителей за высокие показатели, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В 2022 году через общественные приемные губернатора прошло 4 800 жителей Челябинской области. Главные направления: социальное обеспечение, здравоохранение и лекарственное обеспечение, а также сфера ЖКХ.

Губернатор рассказал об итогах 2022 года. Промышленники Челябинской области сохранили объемы производств и трудовые места и коллективы. Промышленный индекс области, показывает заметный рост. На сегодня в регионе практически нет безработицы. Задача — привлекать кадры, молодежь, а также переобучение по востребованным направлениям.

«Челябинская область многое делает для Вооруженных Сил страны. С полной нагрузкой работают стратегические предприятия военно-промышленного комплекса. Все они четко выполняют планы по гособоронзаказу и в рамках регионального мобилизационного задания. Люди работают с огромной ответственностью, понимая важность своего труда. Как и в годы Великой Отечественной войны, Урал остается опорным краем державы. Вся наша промышленность активно работает на победу», — сказал Алексей Текслер.



Губернатор также констатировал, что самая популярная тема по числу задаваемых вопросов — дороги. Также жителей интересуют проблемы здравоохранения и газификации.

Губернатор рассказал о полном обмундировании и обеспечении мобилизованных. Поблагодарил собравшихся за активное участие в Акции по сбору спальных мешков. Рассказал о единовременном пособии в размере 50 тысяч семьям мобилизованных и 20 тысяч на ребенка. Также он перечислил другие меры поддержки: бесплатные питание в школах и детсадах и проезд детей в общественном транспорте. Глава региона напомнил о гуманитарной помощи, которую регулярно отправляют из Челябинской области как мирным жителям Донбасса, так и южноуральским военным.

Участники совещания обсудили транспортную обеспеченность Челябинска. Губернатор напомнил, что увидел в 2019 году трамваи, на которых ездил еще в школу. Сейчас в регион поставляют новые троллейбусы, трамваи и автобусы. Строятся новые депо, открыто собственное производство троллейбусов.

«Наши троллейбусы самые красивые и интересные в стране, я считаю. Регион производит не только трамваи, но и троллейбусы. С начала следующего года весь троллейбусный парк поменяем, 74 трамвая поступят в 2023 году», — прокомментировал Алексей Текслер.

Также, по словам губернатора, в 2025 году в Челябинске планируют запустить первую ветку метротрамвая.

Современные троллейбусы смогут проехать без контактной сети 20 км. В новые районы маршруты продлят за счет хода бесконтактной сети.

Также Алексей Текслер ответил на вопросы участников встречи. Первый из них касался помощи подшефным территориям. Ясиноватой и Волновахе отправили почти тысячу тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, стройматериалы, техника, в том числе и дорожная, строительная. В 2022 году в Ясиноватой отремонтировали и восстановили пять школ и больниц. В Волновахе привели в порядок 13 социальных объектов, а также восстановили крупные участки дорог. Глава региона подчеркнул, что в 2023 году планируют также заняться жильем. Речь идет о 10 объектах в Ясиноватой и 18 в Волновахе.

Губернатор, отвечая на следующий вопрос, рассказал, что в Нязепетровской районной больнице восстановят здание хирургического корпуса. Ранее работа встала из-за проблем с проектированием. В 2023 году ремонт будет начат и обязательно доведен до конца.

Также в этом году намечена сдача проблемного ФОКа в Уйском, который с нетерпением ждут местные жители. Сейчас на объекте работает уже третий подрядчик. Работы проводятся под личным контролем Алексея Текслера.